Nuoto | Europei 2021 | Arianna Castiglioni e Martina Carraro argento e bronzo nei 100 rana a Budapest! Vince Hansson

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Lafemminile italiana si conferma su livelli eccelsi e l’e ildie diha queste caratteristiche nella Finale dei 100 metri () deglia Budapest (Ungheria). Si era compreso nelle semifinali che la svedese Sophiefosse quella più in condizione e il tempo di 1’05?69 l’ha confermato alla grande, dopo un ottimo passaggio ai 50 metri di 30?90. Ci hanno provato le due azzurre, con uno split più “misurato” a meta gara (31?22 pere 31?45), a riprendere la scandinava, maè stata brava a tenere botta e a chiudere in 1’05?69. In un rush finale molto serrato,...

Advertising

virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - Eurosport_IT : ANDIAMOOOOO! ?????? Arriva la 3^ medaglia italiana agli Europei: è argento nella 4×200 stile libero mista composta da… - Coninews : GRANDISSIMIIIIIIIII! ???????? Stefano #Ballo, Stefano #DiCola, Federica #Pellegrini e Margherita #Panziera sono ARGENT… - criscriswald : RT @Coninews: ?? ME-RA-VI-GLIO-SE ?? Agli Europei di #Budapest2021 continua la festa tricolore ???? con Arianna #Castiglioni ARGENTO ?? e Marti… - DillunsD : RT @repubblica: ?? Europei nuoto: Alessandro Miressi argento e record italiano nei 100 sl, Paltrinieri argento e Acerenza bronzo nei 1500 ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

Fin qui è stato il protagonista di questiper l'Italia delassieme a Simona Quadarella : Alessandro Miressi - capace di abbattere il proprio record personale nei 100 due volte in due giorni - è arrivato a 8 centesimi dall'oro ...Alessandro Miressi conquista la medaglia d'argento nei 100 stile libero aglidia Budapest. Per lui il tempo di 47"45, che gli consente di abbassare il record italiano che aveva stabilito in semifinale con 47"53. Oro al russo Kliment Kolesnikov in 47"37, nuovo ...Alessandro Miressi d'argento nei 100 stile libero agli Europei di nuoto 2021 in corso a Budapest: perfezionato per la terza volta il record italiano ...Musica mentre si aspetta la dose di vaccino contro il Covid. Si è tenuto oggi, mercoledì 19 maggio, alle ore 11.30, nel cortile del Rettorato dell’Università di Torino il primo momento musicale di “M ...