Nuoto | Alessandro Miressi e il sogno medaglia alle Olimpiadi Quanto deve migliorare ancora nei 100 sl

(Di mercoledì 19 maggio 2021)è arrivato a Budapest con la rabbia di chi da tre anni da di essere un cavallo di razza con briglie tenute in mano da non si sa chi che lo frenano in continuazione. In tre giorni ha cambiato la visuale e si è inserito di prepotenza fra i giganti di una specialità zeppa di giganti. Il 47”45 con cui ha impegnato allo stremo delle forze un fuoriclasse come Kolesnikov, che a Tokyo dovrà fare delle scelte tra stile libero e dorso, è un tempo che autorizza a sognare, oltre ad essere il secondo crono mondiale al momento (ma Trials statunitensi e australiani sono destinati a stravolgere le classifiche attuali sulla strada per Tokyo). Se fino alla settimana scorsa il massimo dei sogni per il velocista torinese era una finale olimpica nei 100 stile libero, oggi si può pensare in grande, sapendo però che al suo fianco ci saranno delle schegge ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? 47.45 ?? Nella finale 100 stile libero Alessandro Miressi ci regala la medaglia d'argento e il nuovo record ita… - Coninews : ALEEEEEEEEEEEE! ?? Agli Europei di #Budapest2021 Alessandro #Miressi, con il nuovo record italiano 47.45, si prende… - repubblica : ?? Europei nuoto: Alessandro Miressi argento e record italiano nei 100 sl, Paltrinieri argento e Acerenza bronzo nei… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ??????? #Nuoto | #Budapest2021 MIRESSI D'ARGENTO! ???? Alessandro #Miressi ???? conquista il secondo posto nei 100m stile l… - heavyrock70 : RT @vitasportivait: ??????? #Nuoto | #Budapest2021 MIRESSI D'ARGENTO! ???? Alessandro #Miressi ???? conquista il secondo posto nei 100m stile l… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Alessandro

Gregorio Paltrinieri non finisce di mietere medaglie agli Europei di Budapest. Greg ha ... Splendido l'argento conquistato daMiressi nei 100 stile libero, in 47"45 (nuovo primato ...Una giornata ricca di medaglie azzurre agli Europei diin corso a Budapest. Nei 1500 stile libero una doppietta azzurra: protagonisti Gregorio ...libero protagonista ancora una volta...Giornata molto positiva per l’Italia agli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Budapest, la squadra azzurra fa incetta di medaglie conquistando argenti e bronzi senza per ...Alessandro Miressi è arrivato a Budapest con la rabbia di chi da tre anni da di essere un cavallo di razza con briglie tenute in mano da non si sa chi che lo frenano in continuazione. In tre giorni ha ...