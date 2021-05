Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste – 6° giorno: 19 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) In attesa della Pentecoste, uniamoci in preghiera chiedendo a Dio di donarci il Suo Spirito consolatore, che resti sempre con noi La Pentecoste fu il momento solenne in cui lo Spirito Santo discese su Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo, donando loro quella forza che rese gli apostoli capaci di portare l’annuncio del Vangelo e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 19 maggio 2021) In attesa della, uniamoci in preghiera chiedendo a Dio di donarci il Suoconsolatore, che resti sempre con noi Lafu il momento solenne in cui lodiscese su Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo, donando loro quella forza che rese gli apostoli capaci di portare l’annuncio del Vangelo e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

