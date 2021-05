Non solo Berrettini e Sinner: chi sono gli altri ragazzi terribili che stanno riportando il tennis azzurro in vetta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo tanti anni passati solo a celebrare le memorie, il tennis italiano è tornato all'improvviso , una promessa dietro l'altra, un ragazzo dietro l'altro, fino a questo drappello di campioni ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo tanti anni passatia celebrare le memorie, ilitaliano è tornato all'improvviso , una promessa dietro l'altra, un ragazzo dietro l'altro, fino a questo drappello di campioni ...

Advertising

borghi_claudio : A quanto pare si sono inventati l'abolizione del coprifuoco sì ma solo per le zone bianche... Fra breve saranno tu… - NicolaPorro : Grandissima Elisabetta Canalis, contro la dittatura del pensiero unico. Guardate cosa ha scritto... Adesso vediamo… - matteosalvinimi : #Salvini: Letta? È ossessionato, vive male: al mattino si alza e se non mi attacca due/tre volte al giorno non è co… - luipanfilibreda : @theciosaz @ricpuglisi ...e per non parlare delle ambulanze vuote che giravano a sirene accese solo per terrorizzarci. - ferociouspie : RT @vladiluxuria: Riporto questo vecchio tweet di @MarcoRizzoPC dove sono a testa in giù, come a Piazzale Loreto, solo perché non sopportav… -