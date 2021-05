Non c’è campo: il cast e la trama del film con Vanessa Incontrada in onda su Rai2 la sera di mercoledì 19 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non c’è campo è un film che tratta la dipendenza dagli smartphone nell’universo dei giovanissimi nostrani. L’interessante spunto è stato colto dal suo ideatore e regista Federico Moccia, da sempre noto per la vicinanza alle tematiche dei più giovani che mette dentro ai suoi libri ed ai suoi film. La trama ed il cast che vede Vanessa Incontrada nei panni di una professoressa alle prese con la sua classe di liceo. Non c’è campo: il cast del film in onda su Rai2 la sera di mercoledì 19 maggio 2021 Non c’è campo è un film del 2017 diretto da Federico Moccia, scrittore e sceneggiatore italiano ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non c’èè unche tratta la dipendenza dagli smartphone nell’universo dei giovanissimi nostrani. L’interessante spunto è stato colto dal suo ideatore e regista Federico Moccia, da sempre noto per la vicinanza alle tematiche dei più giovani che mette dentro ai suoi libri ed ai suoi. Laed ilche vedenei panni di una professoressa alle prese con la sua classe di liceo. Non c’è: ildelinsuladi192021 Non c’èè undel 2017 diretto da Federico Moccia, scrittore e sceneggiatore italiano ...

