Non c'è campo: Elodie e Vanessa Incontrada insieme nel film in onda stasera su Rai2 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Arriva stasera su Rai2, alle 21:20, Non c'è campo, la commedia di Federico Moccia con Vanessa Incontrada ed Elodie. Non c'è campo, in onda stasera su Rai2 alle 21:20, è la commedia diretta nel 2017 da Federico Moccia che prende in giro la dipendenza dagli smartphone così diffusa, e non solo tra gli adolescenti. Laura è una docente di liceo che organizza per i suoi studenti una visita culturale, ospitati da un noto artista in un paesino pugliese. I ragazzi sono eccitati dalla possibilità di trascorrere una settimana diversa dal solito. Quando arrivano a destinazione, però, li attende una sorpresa: i telefonini non ricevono alcun segnale ed è impossibile connettersi a internet. Sono costretti a tornare a una comunicazione ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Arrivasu, alle 21:20, Non c'è, la commedia di Federico Moccia coned. Non c'è, insualle 21:20, è la commedia diretta nel 2017 da Federico Moccia che prende in giro la dipendenza dagli smartphone così diffusa, e non solo tra gli adolescenti. Laura è una docente di liceo che organizza per i suoi studenti una visita culturale, ospitati da un noto artista in un paesino pugliese. I ragazzi sono eccitati dalla possibilità di trascorrere una settimana diversa dal solito. Quando arrivano a destinazione, però, li attende una sorpresa: i telefonini non ricevono alcun segnale ed è impossibile connettersi a internet. Sono costretti a tornare a una comunicazione ...

Advertising

Totti : Non dimenticherò mai tutti gli insegnamenti nel campo e nella vita che mi hai dato. @CarloMazzone795 - borghi_claudio : Ma... ma... ma... Non era mica Salvini cattivo che non voleva fare le riforme? Giustizia, muro dei 5S sulla rifor… - forumJuventus : De Ligt: 'Per me la cosa più importante è fare bene in campo, è lì che voglio essere una star, non fuori dove sono… - mastanto : Non ci credo, in campo sembra tanto una brava persona per la sua sportività e lealtà #BONUCCI - gialui58 : Non ho parole . Lo vorrei vedere in un campo nomade in Arabia Saudita.......e la testa rotola rotola rotola....senz… -