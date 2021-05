Nintendo Switch Online | annunciati cinque nuovi giochi gratis NES e SNES per gli abbonati – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 19 maggio 2021)ha annunciato l’arrivo didel catalogo di NES eper gli.. Se sietesarete felici di sapere che a partire dal 26 maggio 2021 avrete accesso ad altrigratuiti del catalogo di NES e. Iin questione sono: Super Baseball Simulator 1.000, Caveman Ninja (conosciuto anche come Joe & Mac), Magical Drop 2, Spanky’s Quest e Ninja JaJaMaru-kun. I primi quattro sono per, mentre l’ultimo è per NES. Caveman Ninja è un’ottima conversione del ...

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è senza ombra di dubbio uno dei capolavori assoluti degli ultimi anni, in grado di dare un senso compiuto al lancio di. L'avventura di Link nel mondo fantastico di Hyrule è un titolo che nel corso degli anni ha saputo ammaliare decine e decine di videogiocatori, grazie anche e soprattutto a un open ...