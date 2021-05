«Nine Perfect Strangers»: uscita, cast e trama della nuova serie thriller con Nicole Kidman (Di mercoledì 19 maggio 2021) È Nine Perfect Strangers il nuovo titolo di una miniserie thriller con Nicole Kidman, che nel 2021 fa il bis. Dopo essere stata protagonista di The Undoing (targato HBO), l’attrice è tra gli interpreti principali di Nove Perfetti Sconosciuti: si tratta di uno dei titoli più attesi dell’anno, esattamente come lo è stato quello con Hugh Grant. A creare hype nei confronti di Nine Perfect Strangers sono tanti elementi. A cominciare dal cast, che oltre a Nicole Kidman, schiera Melissa McCarthy, Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten, e Samara Weaving. Il progetto, poi, vanta un ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Èil nuovo titolo di una minicon, che nel 2021 fa il bis. Dopo essere stata protagonista di The Undoing (targato HBO), l’attrice è tra gli interpreti principali di Nove Perfetti Sconosciuti: si tratta di uno dei titoli più attesi dell’anno, esattamente come lo è stato quello con Hugh Grant. A creare hype nei confronti disono tanti elementi. A cominciare dal, che oltre a, schiera Melissa McCarthy, Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten, e Samara Weaving. Il progetto, poi, vanta un ...

