Niccolò Agliardi | «Quando ho smesso di dipendere dagli altri»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Per coloro che stanno leggendo quest’intervista sperando di trovare qualcosa sull’avventura americana di Niccolò Agliardi, possiamo solo dirvi che il Golden Globe che ha vinto per Io sì (Seen) è custodito nell’appartamento milanese di Niccolò, sopra l’amplificatore e vicino a una piccola balena racchiusa all’interno di una cupoletta di vetro realizzata da una sua amica. Per tutti gli altri, quelli che – come lui – sono desiderosi di passare oltre e di scoprire nuovi dettagli sulla vita di un artista che fa musica da vent’anni – 4 dischi di inediti, 3 libri, 3 raccolte di brani, 2 programmi televisivi, una collaborazione con un giornale e 3 canzoni scritte per il cinema – è il caso di ripartire da una semplice parola: Ostaggi, che è il titolo sia della nuova canzone di Agliardi di cui Vanity Fair vi anticipa il video in anteprima, sia del film di Eleonora Ivone, disponibile su Sky e in streaming su NOW con Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi, Francesco Pannofino e Alessandro Haber alla quale è ispirata.