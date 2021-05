New York: Trump Organization, è scattata indagine penale (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Trump Organization, holding che controlla le proprietà e gli investimenti della famiglia dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è oggetto di una inchiesta penale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 maggio 2021) La, holding che controlla le proprietà e gli investimenti della famiglia dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald, è oggetto di una inchiestaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ZZiliani : Premesso che ognuno può pensarla come vuole, che #Mourinho sia finito oppure no, accapigliarsi in questa discussion… - sbonaccini : A New York il ristorante italiano “Rezdora” ha vinto la sua prima stella Michelin. Il titolare, l’italiano Stefano… - FirenzePost : New York: Trump Organization, è scattata indagine penale - nuevafarandula : The Dance Fish wow wow. El Baile del pescado que RICO.@raulgilny @german_batista @elmayorclasico @jalvarezoficial… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Usa: la Trump Organization sotto indagine penale a New York -

Ultime Notizie dalla rete : New York Trump Organization sotto indagine penale ... è oggetto di una inchiesta penale: lo ha annunciato martedì il procuratore dello Stato di New York. "Abbiamo informato la Trump Organization che la nostra indagine su questa organizzazione non è più ...

Un capolavoro di Kandinsky torna sul mercato (stima 25 - 35 milioni di dollari) dopo cento anni Guggenheim Museum di New York. Questa importante opera era tra quelle in vendita e ora sta tornando a Sotheby's per la prima volta in oltre mezzo secolo, essendo rimasta nella stessa collezione di ...

New York, torna la maratona. L’annuncio del governatore Andrew Cuomo: “Ci saranno 33mila… Il Fatto Quotidiano Sotto indagine penale la Trump organization L’inchiesta della procura di New York era partita dalla segnalazioni di pagamenti in nero verso due donne, possibili amanti dell’ex Presidente, per ...

Gaza: Francia propone risoluzione a Consiglio sicurezza Onu Tre governi si sono messi d'accordo su tre semplici elementi: cessazione dei lanci di razzi, cessate il fuoco e risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla questione risoluzione Onu per Gaza ...

... è oggetto di una inchiesta penale: lo ha annunciato martedì il procuratore dello Stato di. "Abbiamo informato la Trump Organization che la nostra indagine su questa organizzazione non è più ...Guggenheim Museum di. Questa importante opera era tra quelle in vendita e ora sta tornando a Sotheby's per la prima volta in oltre mezzo secolo, essendo rimasta nella stessa collezione di ...L’inchiesta della procura di New York era partita dalla segnalazioni di pagamenti in nero verso due donne, possibili amanti dell’ex Presidente, per ...Tre governi si sono messi d'accordo su tre semplici elementi: cessazione dei lanci di razzi, cessate il fuoco e risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla questione risoluzione Onu per Gaza ...