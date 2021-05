NEW AMSTERDAM 3 stagione: i nuovi episodi su Canale 5, anticipazioni (Di mercoledì 19 maggio 2021) A giugno in prima serata su Canale 5 arriva la terza stagione di New AMSTERDAM, il medical drama Nbc con protagonista l’audace e anticonformista dottor Max Goodwin, interpretato dall’affascinante attore americano Ryan Eggold. Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: SERKAN confida un suo segreto ad EDA ma… La terza stagione riprende un anno dopo l’arrivo del Covid-19 a New York. Il sistema sanitario è completamente al collasso e, come al solito, i meno fortunati si ritrovano soli e in balia del proprio infausto destino. Sarà come al solito il team medico dell’altruista dottor Max Goodwin, malgrado sia costretto ad operare in una struttura completamente dimenticata dal sistema sanitario, ad aiutare e sostenere i più emarginati. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Il terzo ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 19 maggio 2021) A giugno in prima serata su5 arriva la terzadi New, il medical drama Nbc con protagonista l’audace e anticonformista dottor Max Goodwin, interpretato dall’affascinante attore americano Ryan Eggold. Leggi anche: Love Is In The Air: SERKAN confida un suo segreto ad EDA ma… La terzariprende un anno dopo l’arrivo del Covid-19 a New York. Il sistema sanitario è completamente al collasso e, come al solito, i meno fortunati si ritrovano soli e in balia del proprio infausto destino. Sarà come al solito il team medico dell’altruista dottor Max Goodwin, malgrado sia costretto ad operare in una struttura completamente dimenticata dal sistema sanitario, ad aiutare e sostenere i più emarginati. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Il terzo ...

Advertising

DEARLIAM93 : comunque new amsterdam è proprio bello come telefilm - ilaria_memoli : RT @gippu1: A fine stagione i New Trolls incideranno un disco celebrativo dello scudetto che conterrà uno degli inni calcistici più belli d… - nellosplendor : RT @gippu1: A fine stagione i New Trolls incideranno un disco celebrativo dello scudetto che conterrà uno degli inni calcistici più belli d… - gippu1 : A fine stagione i New Trolls incideranno un disco celebrativo dello scudetto che conterrà uno degli inni calcistici… - Mari_Afarias : Marquei como visto New Amsterdam (2018) - 3x11 - Pressure Drop -