Nell’anno di San Giuseppe sono concesse grandi Grazie: come possiamo ottenerle? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si può lucrare per sé o per un caro defunto: ecco come Nell’anno giuseppino voluto da Papa Francesco, la Chiesa concede la remissione totale delle pene temporali. Dall’8 dicembre scorso fino all’8 dicembre 2021 Papa Francesco ha indetto un anno di grazia, l’Anno dedicato a San Giuseppe, Patrono della Chiesa universale. Il Papa, molto devoto L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si può lucrare per sé o per un caro defunto: eccogiuseppino voluto da Papa Francesco, la Chiesa concede la remissione totale delle pene temporali. Dall’8 dicembre scorso fino all’8 dicembre 2021 Papa Francesco ha indetto un anno di grazia, l’Anno dedicato a San, Patrono della Chiesa universale. Il Papa, molto devoto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

caterinacorda1 : RT @tresentieri: Meditiamo su san Giuseppe… nell’anno a Lui dedicato - tresentieri : Meditiamo su san Giuseppe… nell’anno a Lui dedicato - DiocesiAnagni : Nell'anno di San Giuseppe e della famiglia, ad Alatri un importante appuntamento sulla figura del padre:… - PaliodiFerrara : Anno 2005, la Contrada di San Giacomo sfila in corteo dalla sua sede fino al cortile del castello per l'omaggio al… - lokiandroll : sto leggendo il fandom entusiasta perché forse è stato avvistato in una foto sfocata omg san marino top 5 e poi per… -