Nel Regno Unito si sperimenta la terza dose del vaccino anti-Covid (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nel Regno Unito parte la sperimentazione della terza dose del vaccino anti-Covid. La sperimentazione coinvolge quasi 3.000 volontari e mira a indagare quali potrebbero essere le dosi di "richiamo" per proteggersi da nuove varianti e impedire una potenziale nuova ondata di infezioni questo inverno, anche a causa della diminuzione degli anticorpi nei già vaccinati. Lo ha annunciato il ministro della sanità, Matt Hancock. Lo studio, battezzato Cov-Boost, "è il primo al mondo" sull'impatto di una terza dose sulle risposte immunitarie dei pazienti, studierà l'effetto di somministrare una dose aggiuntiva di uno dei sette diversi vaccini a 2.886 ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelparte lazione delladel. Lazione coinvolge quasi 3.000 volontari e mira a indagare quali potrebbero essere le dosi di "richiamo" per proteggersi da nuove varie impedire una potenziale nuova ondata di infezioni questo inverno, anche a causa della diminuzione deglicorpi nei già vaccinati. Lo ha annunciato il ministro della sanità, Matt Hancock. Lo studio, battezzato Cov-Boost, "è il primo al mondo" sull'impatto di unasulle risposte immunitarie dei pazienti, studierà l'effetto di somministrare unaaggiuntiva di uno dei sette diversi vaccini a 2.886 ...

