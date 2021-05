Nel Lazio legge contro gender pay gap, è la prima Regione (Di mercoledì 19 maggio 2021) La parità retributiva tra i sessi è legge nel Lazio. Il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge contro il gender pay gap e per il sostegno dell'occupazione e dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) La parità retributiva tra i sessi ènel. Il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità la proposta diilpay gap e per il sostegno dell'occupazione e dell'...

Advertising

NicolaPorro : La mossa che porta la 'Gender Revolution' nelle classi dei bambini. Ecco come anticipano l'approvazione del #DDLZan… - Agenzia_Ansa : Saranno 70 nel Lazio gli hub dedicati alle vaccinazioni per i maturandi nell'open day dell'1-2-3 giugno. Verrà somm… - Adnkronos : #Vaccini anti covid nel Lazio, sospeso punto vaccinale Annunziatella di Roma. - bizcommunityit : Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 19 maggio 2021 - _DAGOSPIA_ : VENITE E INOCULATEVI TUTTI - A ROMA E NEL LAZIO CONTINUANO LE PRENOTAZIONI PER IL VACCINO AI 40ENNI… -