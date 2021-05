Nel decreto Sostegni bis importanti novità anche per la scuola (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con 473 voti a favore e 49 contrari, il Governo conquista la fiducia alla Camera sul decreto Sostegni, che diverrà legge venerdì. Nel frattempo si sta scrivendo il testo del decreto Sostegni bis in cui sono inclusi altri 18 miliardi di ristori alle imprese danneggiate dalla pandemia e 500 milioni per buoni spesa ai comuni. anche per la scuola ci sono importanti novità. scuola: concorso per 4mila cattedre nelle materie Stem Oltre ai fondi stanziati per le scuole paritarie, per l’avvio dell’anno scolastico e per il sostegno psicologico che ammontano a circa 500milioni di euro, si sta lavorando per semplificare le procedure per i concorsi ordinari nelle materie Stem: scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Si sta lavorando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con 473 voti a favore e 49 contrari, il Governo conquista la fiducia alla Camera sul, che diverrà legge venerdì. Nel frattempo si sta scrivendo il testo delbis in cui sono inclusi altri 18 miliardi di ristori alle imprese danneggiate dalla pandemia e 500 milioni per buoni spesa ai comuni.per laci sono: concorso per 4mila cattedre nelle materie Stem Oltre ai fondi stanziati per le scuole paritarie, per l’avvio dell’anno scolastico e per il sostegno psicologico che ammontano a circa 500milioni di euro, si sta lavorando per semplificare le procedure per i concorsi ordinari nelle materie Stem: scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Si sta lavorando ...

