Nel 2020 risarciti 56 salernitani per ingiusta detenzione di Pina Ferro Nel solo 2020 ben 56 persone sono state risarcite per ingiusta detenzione, Il dato è stato reso noto, ieri mattina, da Samuele Ciambriello, Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale durante la presentazione Samuele Ciambriello in collaborazione con l'Osservatorio Regionale sulla vita detentiva del Report 2020 sulle criticità e buone prassi dei luoghi di privazione della libertà personale nella provincia di Salerno (carceri, misure alternative, Tso). «Negli ultimi 15 anni sono state 27mila le persone che hanno ricevuto un risarcimento per ingiusta detenzione. Lo scorso anno 56 in provincia di Salerno 101 in provincia di Napoli. Questo significa molto: dobbiamo stare attenti a utilizzare la custodia cautelare. Io vado in carcere ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2020 Fisco "scatenato": spunta la "tripla" sanzione ... la normativa a cui si fa riferimento e l' articolo 25 del Dl 34/2020 ed anche le successive misure ...amministrativa dell'ente se il percettore sia una societa di capitali che trovando applicazione nel ...

Smart TV con Android: arriva il telecomando universale ... che solo nell'ultimo anno ha subito una crescita pari al 60% (circa 30mln da maggio 2020). L'... Telecomando per Android TV e Google TV, come funziona Nel corso dell'evento sono state fornite alcune ...

Cina: 617 milioni utenti di livestreaming nel 2020 - Dalla Cina ANSA Nuova Europa Impostazioni dei sottotitoli Dopo le date del tour cancellate a causa dell'emergenza sanitaria, questi leggendari performer volevano raggiungere i loro fan in tutto il mondo regalando loro un assaggio di ciò che potranno aspettar ...

Berlusconi, Monza agrodolce: lotta per la A ma perde altri 26 milioni nel 2020 La holding Fininvest copre il rosso del club acquistato nel 2018 e rilanciato fino a sfiorare la Serie A, che si gioca ai playoff. Negli ultimi tre anni investiti 40 milioni ...

