Né di qua né di là Perché Battiato è un raro caso di libertà italiana

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Non stette mai di qua né di là persino quando ci stavano tutti. Non si disse né qualcuno fu mai così imprudente da dirlo di destra o di sinistrasfuggiva ai critici, anche ai più tendenziosi, quell’oceano di testi e di armonie che scorrono nei suoni – come nel silenzio – “senza centro né principio”. Fu il cerchio mistico percorso dai sufi (che dopo una severa autodisciplina imparò anche a dipingere), o il cerchio ciclico degli yuga indiani quello su cui si mosse Franco Battiato in una ricerca che includeva, negli ultimi anni, anche l’esperienza cinematografica. Non poteva perciò che spiazzare chi è aduso alle comodità della rosa dei venti, agli spigoli dei punti cardinali in cui viene spesso risolta la geografia politica. O chi venera la linearità della storia che mai più potrà revolvere il cammino – proseguendo come freccia inesorabile – sicché si spera in ...