NBA 2021, Play-in: Boston batte Washington e si qualifica ai playoff, Indiana elimina Charlotte (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nella notte appena trascorsa sono cominciati i Play-in, il mini-torneo che decreterà i nomi delle ultime quattro squadre ad accedere ai Playoff NBA 2021. Il primo round ha visto protagonista la Eastern Conference, dove Boston ha strappato il primo pass per la post-season mentre Charlotte è ufficialmente fuori dai giochi. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. I Boston Celtics si qualificano ufficialmente per i Playoff NBA 2021: decisiva la vittoria per 118-100 contro i Washington Wizards, che regala ai biancoverdi il settimo posto ad Est e l'incrocio al primo turno contro i Brooklyn Nets. Dopo un primo tempo estremamente equilibrato, la squadra di Brad Stevens accelera nel terzo quarto e chiude la pratica nell'ultimo ...

