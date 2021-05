Nave militare USA nello Stretto di Taiwan: ira Pechino (Di mercoledì 19 maggio 2021) Crescono le tensioni tra Washington e Pechino dopo l’invio da parte della Marina USA di una Nave militare nello Stretto di Taiwan. L’esercito cinese ha condannato un’operazione che la Marina americana ha condotto nello Stretto di Taiwan. Ha accusato ancora una volta Washington di aver provocato Pechino sulla questione della sovranità Taiwanese. Pechino invia 15 Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Crescono le tensioni tra Washington edopo l’invio da parte della Marina USA di unadi. L’esercito cinese ha condannato un’operazione che la Marina americana ha condottodi. Ha accusato ancora una volta Washington di aver provocatosulla questione della sovranitàese.invia 15

