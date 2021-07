Nasce La sede del Fan Club dedicato a Can Yaman (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se puoi sognarlo puoi farlo - cit W.D.Gaia Silvestre ed il direttivo dell’ Albatros FC lo hanno sognato, lo hanno voluto fortemente ed il sogno si sta realizzando. La passione per Can Yaman Nasce quasi per caso e poi diventa travolgente, pertanto un gruppo di 5 meravigliose donne ha creato un FC non ufficiale che Nasce da un desiderio, dalla volontà e dalla passione per un personaggio, quale Can Yaman. Persone che condividono quel progetto e si mettono in gioco. Si è parte di un gruppo che sostiene il proprio beniamino. Le persone che fanno parte del FC sono tantissime e provengono da ogni parte d’Italia, come fare per ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di mercoledì 19 maggio 2021) Se puoi sognarlo puoi farlo - cit W.D.Gaia Silvestre ed il direttivo dell’ Albatros FC lo hanno sognato, lo hanno voluto fortemente ed il sogno si sta realizzando. La passione per Canquasi per caso e poi diventa travolgente, pertanto un gruppo di 5 meravigliose donne ha creato un FC non ufficiale cheda un desiderio, dalla volontà e dalla passione per un personaggio, quale Can. Persone che condividono quel progetto e si mettono in gioco. Si è parte di un gruppo che sostiene il proprio beniamino. Le persone che fanno parte del FC sono tantissime e provengono da ogni parte d’Italia, come fare per ...

Advertising

NinaWedding : A Milano nasce il quartiere Aria negli Ex Macelli. Housing, nuova sede di IED, Fabbriche dell’Aria - bonatolotti : RT @artribune: A Milano nasce il quartiere Aria negli Ex Macelli. Housing, nuova sede di IED, Fabbriche dell’Aria - FabioPariante : A Milano nasce il quartiere Aria negli Ex Macelli. Housing, nuova sede di IED, Fabbriche dell’Aria - __lo_ste__ : RT @artribune: A Milano nasce il quartiere Aria negli Ex Macelli. Housing, nuova sede di IED, Fabbriche dell’Aria - grazianig : A Milano nasce il quartiere Aria negli Ex Macelli. Housing, nuova sede di IED, Fabbriche dell’Aria… -