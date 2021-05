Napoli, vaccini anti-covid per 30-39enni per 48 ore: come prenotarsi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Due giorni di vaccini no stop a Napoli per la fascia 30-39 anni. Gli hub vaccinali scelti sono due: la Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta e l’Hangar Atitech di Capodichino. L’iniziativa è stata annunciata dall’Asl Napoli 1. Le vaccinazioni inizieranno alle 21.00 di sabato 22 maggio e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Due giorni dino stop aper la fascia 30-39 anni. Gli hub vaccinali scelti sono due: la Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta e l’Hangar Atitech di Capodichino. L’iniziativa è stata annunciata dall’Asl1. Le vaccinazioni inizieranno alle 21.00 di sabato 22 maggio e L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

fanpage : Situazione paradossale, visto che Vincenzo De Luca si lamenta da sempre della scarsità di dosi fornite alla nostra… - ToniaPeluso : Da sabato 22 sera a domenica 23 maggio ore 7:00 a Napoli ci sarà una notte no stop di vaccini presso diversi Hub p… - rep_napoli : Vaccini, a Napoli notte bianca per gli over 30: AstraZeneca e Johnson [di Dario del Porto] [aggiornamento delle 20:… - corrmezzogiorno : #Napoli Vaccini, da domani piattaforma aperta dalle 22 ai napoletani dai 30 ai 39 anni - GiovanniBussett : RT @rep_napoli: Arriva la notte bianca dei vaccini a Napoli, qui tutte le informazioni -