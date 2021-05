Napoli, una notte all’hub vaccinale: dosi per la fascia d’età 30-39 anni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una notte di vaccinazioni per i napoletani dai 30 ai 39 anni. E’ quanto ha lanciato l’Asl Napoli 1 a Napoli alla Mostra d’Oltremare e all’hangar di Capodichino, i due centri vaccinali più grandi della città: dalle 20 di sabato sera alle 7 del mattino di domenica verrà somministrato all’hangar di Capodichino il vaccino AstraZeneca fino ad un massimo di 4.560 dosi, mentre alla Mostra d’Oltremare ci sarà il vaccino Johnson&Johnson fino ad un massimo di 3.840 somministrazioni. Tutto sarà riservato ai cittadini della fascia d’età 30-39 anni, finora esclusi dalle vaccinazioni e che a partire da domani alle ore 22 si possono prenotare sulla piattaforma regionale. Una vera non stop organizzata ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unadi vaccinazioni per i napoletani dai 30 ai 39. E’ quanto ha lanciato l’Asl1 aalla Mostra d’Oltremare e all’hangar di Capodichino, i due centri vaccinali più grandi della città: dalle 20 di sabato sera alle 7 del mattino di domenica verrà somministrato all’hangar di Capodichino il vaccino AstraZeneca fino ad un massimo di 4.560, mentre alla Mostra d’Oltremare ci sarà il vaccino Johnson&Johnson fino ad un massimo di 3.840 somministrazioni. Tutto sarà riservato ai cittadini della30-39, finora esclusi dalle vaccinazioni e che a partire da domani alle ore 22 si possono prenotare sulla piattaforma regionale. Una vera non stop organizzata ...

