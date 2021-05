Napoli ritrova il Mattia Preti di Porta San Gennaro. Brancaccio (Acen): Pubblico e privato possono lavorare insieme per il bene della città (Di mercoledì 19 maggio 2021) La città di Napoli ha ritrovato oggi l’affresco del ‘600 realizzato da Mattia Preti che si trova su Porta San Gennaro. Lo svelamento è stato accolto dall’applauso delle istituzioni presenti e dei cittadini della zona accorsi per l’occasione. “E’ stato un lavoro imPortante che contribuisce a riqualificare una zona della città su cui stiamo investendo molto anche con il Contratto di sviluppo – ha detto il sindaco, Luigi de Magistris – ed è bello che in un momento così difficile si riparta proprio dalla cultura e dalla nostre bellezze e rivolgo un appello: tutti dobbiamo insieme prenderci cura della città”. Un percorso, quello che ha ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladihato oggi l’affresco del ‘600 realizzato dache si trova suSan. Lo svelamento è stato accolto dall’applauso delle istituzioni presenti e dei cittadinizona accorsi per l’occasione. “E’ stato un lavoro imnte che contribuisce a riqualificare una zonasu cui stiamo investendo molto anche con il Contratto di sviluppo – ha detto il sindaco, Luigi de Magistris – ed è bello che in un momento così difficile si riparta proprio dalla cultura e dalla nostre bellezze e rivolgo un appello: tutti dobbiamoprenderci cura”. Un percorso, quello che ha ...

