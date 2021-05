Napoli | pranzo su tavolette da wc | la protesta dei ristoratori di Santa Chiara

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Alcunidi via, nel Centro Storico di, hanno organizzato un provocatorio flash mob servendo alcuni clienti su finteda wc. “Non si può spaccare in due la categoria dei, permettendo solo ad alcuni di lavorare”, urlano L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Itto__Ogami : RT @NapoliToday: #Cronaca Fanno mangiare i clienti su dei copriwater: la singolare protesta a Napoli - NapoliToday : #Cronaca Fanno mangiare i clienti su dei copriwater: la singolare protesta a Napoli - infoitsport : IL GIORNO DOPO Fiorentina-Napoli: sospetti e veleni, le imprecazioni post-Cuadrado ed il pranzo non intossicato - Psi0_ : Appena finisco gli esami vado a Napoli una settimana a mangiare pizza a colazione, pranzo e cena - MarcelloPiccya : @anna_1951 @AngelsOfLove12 La pizza bianca alle 19 il mio pranzo, i miei due figli a Napoli, sono preoccupato, Zia… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pranzo

La Repubblica

... godendo di una posizione privilegiata per il diretto contatto con il Golfo di, tra Pompei e ... Gli orari di sabato saranno dalle ore 9 alle 13, breve pausa, ripresa dalle ore 15:30 alle ...- Hanno servito i piatti ai loro clienti su delle tavolette del water. È la singolare ... Diversi i clienti che, divertiti, hanno consumato all'esterno del locale un velocesimbolico per ...Protesta singolare, nella giornata di ieri, dei ristoratori di via Santa Chiara, nel centro antico di Napoli, che hanno organizzato un provocatorio flash mob servendo i cibi ai clienti su fine tavolet ...Napoli. All'inizio di giugno ci potrebbe essere un nuovo tagliando alle misure approvate dal Consiglio dei ministri di lunedì e, se la curva del virus continuerà la sua discesa, potrebbero essere riva ...