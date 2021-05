Napoli, l’ex ministro Manfredi: “Non mi candido, buco da cinque miliardi”. Conte: “Lavoriamo con il Pd per riequilibrio” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gaetano Manfredi non correrà per la poltrona di sindaco di Napoli. In serata l’ex ministro dell’Università e rettore della Federico II ha fatto sapere con una lettera di aver declinato l’invito, dopo giorni in cui era sembrato a un passo dal diventare il candidato sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle. A scoraggiarlo, ha detto, è stato il quadro disastrato delle casse di palazzo San Giacomo: “Il Comune presenta una situazione economica e organizzativa drammatica”, scrive Manfredi. “Le passività superano abbondantemente i cinque miliardi di euro tra debiti e crediti inesigibili. Le partecipate sono in piena crisi e si prospettano difficoltà a erogare i servizi. La macchina amministrativa è povera di personale e competenze indispensabili. La capacità di spesa corrente è ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gaetanonon correrà per la poltrona di sindaco di. In seratadell’Università e rettore della Federico II ha fatto sapere con una lettera di aver declinato l’invito, dopo giorni in cui era sembrato a un passo dal diventare il candidato sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle. A scoraggiarlo, ha detto, è stato il quadro disastrato delle casse di palazzo San Giacomo: “Il Comune presenta una situazione economica e organizzativa drammatica”, scrive. “Le passività superano abbondantemente idi euro tra debiti e crediti inesigibili. Le partecipate sono in piena crisi e si prospettano difficoltà a erogare i servizi. La macchina amministrativa è povera di personale e competenze indispensabili. La capacità di spesa corrente è ...

