Napoli, il piazzamento in Serie A vale molti milioni: Ecco i possibili guadagni per gli azzurri (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Napoli è in corsa per la qualificazione Champions. La partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie porterebbe nelle casse dei partenopei decine di milioni di euro. Altri proventi arriverebbero anche dal piazzamento tra i primi posti in Serie A. Nel massimo campionato italiano, ci sono diversi i verdetti che devono ancora essere scritti. A 90? dal termine del campionato nessuna squadra può permettersi di mollare. In base alla posizione finale di classifica ci sono infatti in palio diversi milioni, che assumono un significato ancor maggiore in un periodo di pandemia e crisi economica. Ecco quanto guadagna ogni squadra in base alla posizione finale raggiunta Partendo dal 20° posto per arrivare al 1°, per ogni posizione di classifica, la redazione di Sky sport ha citato la squadra ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilè in corsa per la qualificazione Champions. La partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie porterebbe nelle casse dei partenopei decine didi euro. Altri proventi arriverebbero anche daltra i primi posti inA. Nel massimo campionato italiano, ci sono diversi i verdetti che devono ancora essere scritti. A 90? dal termine del campionato nessuna squadra può permettersi di mollare. In base alla posizione finale di classifica ci sono infatti in palio diversi, che assumono un significato ancor maggiore in un periodo di pandemia e crisi economica.quanto guadagna ogni squadra in base alla posizione finale raggiunta Partendo dal 20° posto per arrivare al 1°, per ogni posizione di classifica, la redazione di Sky sport ha citato la squadra ...

