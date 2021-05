Napoli, buone notizie in arrivo: il difensore è negativo al Covid-19 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nikola Maksimovic è guarito dal Covid-19. Il difensore del Napoli è risultato finalmente negativo al tampone molecolare di routine. Finalmente spunta il sole all’orizzonte per il Napoli e per Nikola Maksimovic. Il difensore serbo del Napoli è assente dallo scorso 4 maggio dopo essere risultato positivo al tampone molecolare di routine per il Covid-19. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nikola Maksimovic è guarito dal-19. Ildelè risultato finalmenteal tampone molecolare di routine. Finalmente spunta il sole all’orizzonte per ile per Nikola Maksimovic. Ilserbo delè assente dallo scorso 4 maggio dopo essere risultato positivo al tampone molecolare di routine per il-19. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

