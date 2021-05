Napoli, ag. Zaccagni: «Per gli azzurri sarebbe l’acquisto perfetto» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fausto Pari ha parlato della possibilità di Mattia Zaccagni di trasferirsi al Napoli Fausto Pari, agente tra gli altri di Mattia Zaccagni, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato della possibilità del centrocampista del Verona di trasferirsi al Napoli in estate. Zaccagni – «Zaccagni sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli, in un 4-2-3-1 può giocare in tutti e tre i ruoli dietro alla punta, in un 4-3-3 può giocare sia da mezzala sia da esterno offensivo. La sua posizione naturale, a mio avviso, è quella di mezzala». VIGNATO E RASPADORI – «Vignato e Raspadori stanno dando grandi soddisfazioni non solo alla mia agenzia, ma anche e soprattutto alle squadre in cui stanno giocando. Il loro futuro è sicuramente roseo. Vignato è più agile e meno potente ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fausto Pari ha parlato della possibilità di Mattiadi trasferirsi alFausto Pari, agente tra gli altri di Mattia, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato della possibilità del centrocampista del Verona di trasferirsi alin estate.– «un ottimo acquisto per il, in un 4-2-3-1 può giocare in tutti e tre i ruoli dietro alla punta, in un 4-3-3 può giocare sia da mezzala sia da esterno offensivo. La sua posizione naturale, a mio avviso, è quella di mezzala». VIGNATO E RASPADORI – «Vignato e Raspadori stanno dando grandi soddisfazioni non solo alla mia agenzia, ma anche e soprattutto alle squadre in cui stanno giocando. Il loro futuro è sicuramente roseo. Vignato è più agile e meno potente ...

Advertising

calciomercato_m : MERCATO - Pari: 'Zaccagni sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli' - zazoomblog : Pari: Zaccagni? Ottimo acquisto per il Napoli - #Pari: #Zaccagni? #Ottimo #acquisto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Pari: 'Zaccagni sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Pari: 'Zaccagni sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Pari: 'Zaccagni sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli' -