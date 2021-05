Naomi Campbel | annuncia la nascita di sua figlia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ex modellahato sui social ladi sua, nessuna indescrizione sul nome e sul padre della piccola. La Venere Nera hato l’arrivo di suasui social scrivendo: “Non c’è amore più grande” a commento di una tenera foto della sua mano che tiene i piedini della bimba. La top model non ha aggiunto altri dettagli, lasciando per il momento alcuni particolari avvolti nel mistero., mamma a 50 anni “Una piccola splendida benedizione mi ha scelto come madre, sono così privilegiata per avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame eterno con te, mio angelo” Questo quanto scritto sotto al post pubblicato dalla modella, di tutta ...