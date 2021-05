Musei, MiC: obbligo prenotazione per visite nel fine settimana solo per i grandi siti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Franceschini: "Ulteriore passo verso graduale ritorno alla normalità". Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto riguardante le prossime riaperture, avvenuta nella serata di ieri, cessa l'obbligo di prenotazione per accedere ai Musei nel fine settimana, ad eccezione dei grandi siti ... Leggi su primapaginanews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Franceschini: "Ulteriore passo verso graduale ritorno alla normalità". Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto riguardante le prossime riaperture, avvenuta nella serata di ieri, cessa l'diper accedere ainel, ad eccezione dei...

Advertising

AreaDem : RT @MiC_Italia: Musei, #MiC: obbligo prenotazione visite fine settimana solo per grandi siti (statali: Pantheon, Colosseo, Pompei, Uffizi,… - HankHC91 : RT @MiC_Italia: Musei, #MiC: obbligo prenotazione visite fine settimana solo per grandi siti (statali: Pantheon, Colosseo, Pompei, Uffizi,… - MiC_Italia : Musei, #MiC: obbligo prenotazione visite fine settimana solo per grandi siti (statali: Pantheon, Colosseo, Pompei,… - segrcom : RT @AgCultNews: Musei, MiC: obbligo prenotazione per visite nel fine settimana solo per grandi siti - AgCultNews : Musei, MiC: obbligo prenotazione per visite nel fine settimana solo per grandi siti -