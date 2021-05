MotoGP | Valentino Rossi | “Deciderò il mio futuro durante la pausa estiva Proverò ad esserci anche nel 2022”

(Di mercoledì 19 maggio 2021)non vuole mollare e lascia ancora aperta l’ipotesi di continuare a correre innel, nonostante un avvio di stagione oltremodo negativo con la Yamaha Petronas. Il Dottore, in scadenza di contratto a fine 2021, valuterà insieme al team il da farsiladel campionato, prevista tra il GP d’Olanda e quello di Stiria. Tra il 27 giugno ed il 6 agosto arriverà quindi la scelta definitiva sul suo, che dipenderà specialmente dai risultati dei pmi quattro Gran Premi in programma prima della sosta. Mugello (30 maggio), Barcellona (6 giugno), Sachsenring (20 giugno) e Assen (27 giugno). Sono questi i circuiti in cui il nove volte campione iridato dovrà giocoforza ...

La famiglia Gresini, che nel 2022 avrà un proprio team in, ha intavolato una trattativa per ... Tutto questo sempre che Yamaha non voglia rilanciare per convincere il team diRossi a ...[Video] - Franco Morbidelli, Pol Espargaro,Rossi: incrocio da brividi a Le Mans, ma a farne le spese è solo il campione Moto2 2017 in forza al team Petronas. In caso di problemi di visualizzazione del video, potrebbe essere ...Valentino Rossi non vuole mollare e lascia ancora aperta l’ipotesi di continuare a correre in MotoGP anche nel 2022, nonostante un avvio di stagione oltremodo negativo con la Yamaha Petronas. Il ...Nelle ultime ore si è parlato tanto di accordo raggiunto con VR46, ma ci sono ancora dei dettagli da sistemare, anche se molto probabilmente si farà. La novità interessante però è che la Casa di Borgo ...