MotoGp, Rossi apre al 2022: "Deciderò nella pausa, vorrei esserci"

Roma, 19 maggio 2021 " Dopo un inizio tragico, qualche timido segnale confortante è arrivato a Le Mans . Valentino Rossi sembra aver trovato una strada per migliorare assieme alla sua Yamaha Petronas ...

