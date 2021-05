MotoGP, Rossi: “A metà stagione decideremo per l’anno prossimo, vedremo se sarò competitivo” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Parlando con Petronas e Yamaha è una questione che riguarda la metà della stagione dato che dopo nove gare avremo la pausa estiva e penso che in quel periodo prenderemo una decisione per l’anno pRossimo, dopo nove gare”. Queste le parole di Valentino Rossi, intervenuto ai microfoni dell’emittente indonesiana Trans7, riguardo al suo futuro. “sarò contento se avrò la possibilità di correre anche nel 2022 e di venire in Indonesia, ma abbiamo bisogno di aspettare i risultati e di vedere se sarò competitivo – ha continuato – . Quindi al momento non posso promettere niente ma proverò a esserci nel 2022?. Sulla pista Mandalika International Circuit, in Indonesia, dove la MotoGP farà tappa nel 2022: “La pista sembra veloce con delle curve ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Parlando con Petronas e Yamaha è una questione che riguarda ladelladato che dopo nove gare avremo la pausa estiva e penso che in quel periodo prenderemo una decisione permo, dopo nove gare”. Queste le parole di Valentino, intervenuto ai microfoni dell’emittente indonesiana Trans7, riguardo al suo futuro. “contento se avrò la possibilità di correre anche nel 2022 e di venire in Indonesia, ma abbiamo bisogno di aspettare i risultati e di vedere se– ha continuato – . Quindi al momento non posso promettere niente ma proverò a esserci nel 2022?. Sulla pista Mandalika International Circuit, in Indonesia, dove lafarà tappa nel 2022: “La pista sembra veloce con delle curve ...

