Advertising

motosprint : #Moto2, Sam #Lowes: il solito pilota da 'tutto o niente' - gponedotcom : Test: Sam Lowes e Augusto Fernandez maratoneti a Barcellona: Il team Marc VDS ha fatto tappa al Montmelò per una gi… - bgtogar : RT @bgmotogp: #Moto2 Standing 1 Remy Gardner 89 2 Raul Fernandez 88 3 Marco Bezzecchi 72 4 Sam Lowes 66 5 Di… - bgmotogp : #Moto2 Standing 1 Remy Gardner 89 2 Raul Fernandez 88 3 Marco Bezzecchi 72 4 Sam Lowes… - gponedotcom : Gara ad eliminazione: Fernandez vince dominando tra le cadute di Le Mans: Asfalto maculato e tanti rischi per i pil… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Sam

Motosprint.it

GP Francia: le pagelle di Le Mans Non basta essere vincentiera partito in Qatar nel migliore dei modi , vincendo entrambe le gare disputate sul circuito di Losail partendo dalla pole ...InRaul Fernandez stupisce e sfida il compagno di squadra Remy Gardner: la lotta al vertice ... ma per candidarsi deve vincere: attendiamo il Mugello;Lowes, vince tre gare e in due o tre si ...L'inglese ha collezionato a Le Mans il secondo zero in cinque gare, evidenziando quanto sia difficile per lui riuscire ad accontentarsi di un piazzamento senza provare a vincere ad ogni costo ...Moto2: Il team Marc VDS ha fatto tappa al Montmelò per una giornata di prove, entrambi i piloti hanno superato i 100 giri sulle loro Kalex ...