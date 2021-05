Morto sul lavoro a Spirano | raccolta fondi del Comune | “Così aiutiamo la famiglia di Sergio”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “La tragedia sulche si è verificata lunedì in una ditta del nostro territorio, ha scosso tutta la nostra comunità e tutta la provincia di Bergamo. Davanti a questo grande dolore non potevamo rimanere indifferenti. Per questo abbiamo deciso oggi di attivare unaper sostenere ladel giovane lavoratore scomparso – il signorPersico di 53 anni di Orio al Serio – e in modo particolare le due bambine di 14 e 7 anni. Abbiamo aperto un conto bancario specifico dove chiunque può effettuare una donazione. È il nostro modo per esprimere una vera e sincera vicinanza verso i cari del 53enne in questo momento di grandissimo dolore per loro”. A dichiararlo il sindaco diYuri Grasselli a nome di tutta l’ Amministrazione Comunale, che ha ufficializzato nel ...