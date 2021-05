Morese | Quaranta e Ferro vincono gli oscar green 2020

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Carta realizzata con l’aglio, caciobond, una bottega del “buon vivere”. Sono le idee innovative premiate da Coldiretti Giovani Impresa Campania per l’, il riconoscimento che mira a valorizzare idee e prodotti lanciati sul mercato da giovani imprenditori che, per affermarsi, hanno scelto il settore dell’agricoltura. “Nonostante il momento di difficoltà dovuto all’emergenza Covid, la voglia di fare e la creatività dei giovani agricoltori non si ferma – commenta Vito Busillo, presidente di Coldiretti Salerno –ogni anno racconta le storie di agricoltori protagonisti di un’agricoltura sempre più innovativa e sostenibile. E anche quest’anno i nostri giovani imprenditori hanno lanciato idee e progetti vincenti”. Sono tre i salernitani vincitori. Per la categoria Campagna Amica ha ...

