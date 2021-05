Morabito: 'Giroud in Italia? Dipende da Dzeko e Lukaku...' (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA - A Radio Kiss Kiss è intervenuto l'agente Fifa e intermediario di Olivier Giroud , Vincenzo Morabito : " Olivier può venire in Italia, nonostante il Chelsea stia provando a rinnovare... ma ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA - A Radio Kiss Kiss è intervenuto l'agente Fifa e intermediario di Olivier, Vincenzo: " Olivier può venire in, nonostante il Chelsea stia provando a rinnovare... ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Morabito Giroud Morabito: 'Giroud in Italia? Dipende da Dzeko e Lukaku...' ROMA - A Radio Kiss Kiss è intervenuto l'agente Fifa e intermediario di Olivier Giroud , Vincenzo Morabito : " Olivier può venire in Italia, nonostante il Chelsea stia provando a rinnovare... ma ancora non c'è niente di concreto. Vedremo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku , se ...

