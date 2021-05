Montino: le strisce pedonali arcobaleno? L’ho fatto per difendere mia moglie Monica Cirinnà (Di mercoledì 19 maggio 2021) Esterino Montino ha fatto disegnare le strisce arcobaleno davanti al Municipio. Violando il codice della strada. Ma la propaganda Lgbt non se ne cura. Anzi Montino, marito di Monica Cirinnà e sindaco di Fiumicino va avanti dritto per la sua strada. E spiega così il senso della sua iniziativa: «È stata un’idea del mio staff. Ma è stata innanzitutto una risposta ai camion vela che giravano da giorni a Fiumicino». Montino: i camion vela di Pro Vita insultano mia moglie Si tratta dei camion dell’associazione Pro Vita e Famiglia. E uno si immagina chissà quali slogan oltraggiosi in circolazione a Fiumicino. Ecco invece le scritte, riportate dal Corriere nell’intervista a Montino: «Una drag queen insegna ai bambini la fiaba ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Esterinohadisegnare ledavanti al Municipio. Violando il codice della strada. Ma la propaganda Lgbt non se ne cura. Anzi, marito die sindaco di Fiumicino va avanti dritto per la sua strada. E spiega così il senso della sua iniziativa: «È stata un’idea del mio staff. Ma è stata innanzitutto una risposta ai camion vela che giravano da giorni a Fiumicino».: i camion vela di Pro Vita insultano miaSi tratta dei camion dell’associazione Pro Vita e Famiglia. E uno si immagina chissà quali slogan oltraggiosi in circolazione a Fiumicino. Ecco invece le scritte, riportate dal Corriere nell’intervista a: «Una drag queen insegna ai bambini la fiaba ...

