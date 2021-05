Monster Energy rinnova l’accordo con la MotoGP

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Da dieci anni il mondo delle bevande energetiche si sta legando al motociclismo, prendendo idealmente il posto dei marchi di sigarette. Quindi non colpisce la notizia del rinnovo dellacon, con un contratto pluriennale. L’annuncio viene dalla Dorna, promoter del mondiale, che con un comunicato ufficiale comunica il nuovo accordo con l’azienda americana. “Dorna Sports è felice di annunciare l’estensione della sua partnership con, con un contratto pluriennale“, si legge nel comunicato. “continuerà ad essere title sponsor di due Gran Premi, e sarà presente anche negli altri“. Qual è la storia diin? L’azienda di bibite energetiche è fondata in California nel 2002, ed ...

