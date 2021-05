Misha Barton | Marissa di The O C svela i segreti amari e dolorosi della serie | “Mi facevano bullismo”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) The O.C. è stata una delletv più amate dei primi anni 2000. Raccontava il bello e il bruttovita scintillante di Newport Beach. Un mondo fatto di sfarzi, cene di gala e abiti firmati. Ma poi c’era il risvoltomedaglia: alcol, droghe,e adulteri. In questo caos così colorato, si … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

hollandscurls_ : misha barton io ti venero -

Mischa Barton, a distanza di quindici anni dall’addio a The OC, ha svelato il motivo per cui ha preferito abbandonare la fortuntata serie tv. L’attrice ha confessato che il set non era un ambiente san ...Mischa Barton, indimenticabile Marissa in "The O.C.", ha finalmente svelato i tristi dettagli su ciò che accadeva dietro le quinte della serie tv ...