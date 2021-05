Ministro della salute Speranza incontra delegazione dell’Unicef (Di mercoledì 19 maggio 2021) 17 maggio 2021 – Oggi il Ministro della salute Roberto Speranza ha ricevuto una delegazione dell’Unicef, composta da Giovanni Poggini, membro del Consiglio Direttivo dell’Unicef Italia, Paolo Rozera, Direttore Generale dell’Unicef Italia, Anna Riatti, Coordinatrice UNICEF per il programma a favore di bambini e adolescenti migranti e rifugiati in Italia; la delegazione era accompagnata dal Portavoce dell’Unicef Italia Andrea Iacomini. Molti, e tutti rilevanti per la salute e il benessere dei bambini, i temi trattati durante l’incontro, tenutosi a pochi giorni dal Global Health Summit, organizzato dall’Italia nell’ambito della Presidenza G20 – e dalla Commissione Europea. La ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) 17 maggio 2021 – Oggi ilRobertoha ricevuto una, composta da Giovanni Poggini, membro del Consiglio DirettivoItalia, Paolo Rozera, Direttore GeneraleItalia, Anna Riatti, Coordinatrice UNICEF per il programma a favore di bambini e adolescenti migranti e rifugiati in Italia; laera accompagnata dal PortavoceItalia Andrea Iacomini. Molti, e tutti rilevanti per lae il benessere dei bambini, i temi trattati durante l’incontro, tenutosi a pochi giorni dal Global Health Summit, organizzato dall’Italia nell’ambitoPresidenza G20 – e dalla Commissione Europea. La ...

Advertising

CarloCalenda : Non male per l’ex Ministro della pubblica istruzione. Scatarrare. Sofisticato. - davidallegranti : C'è finalmente un ministro in via Arenula. Il ministero della Giustizia si costituisce parte civile nel processo ag… - MiC_Italia : #Battiato, il ministro @dariofrance: «Ci ha lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d’autore italiana… - aldoadn : RT @CarloCalenda: Non male per l’ex Ministro della pubblica istruzione. Scatarrare. Sofisticato. - pablo13461 : RT @IvanMirenda: #Cingolani, sedicente ministro della #transizioneecologica (o meglio distruzione) 'apre' al #nucleare. Non credo serva agg… -