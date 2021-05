Milano | svaligiarono la banca come in un film | buco nel pavimento e fuga dalle reti fognarie Arrestati – Video

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono statii sette presunti componenti della ‘banda del’ che il 3 novembre scorso ha svaligiato la filiale del Credit Agricole a, in piazza Ascoli. Gli investigatori della Squadra mobile, diretti da Marco Calì, li hanno individuati poco prima, secondo le indagini, di commettere un nuovo colpo tra le province die Torino. La cattura è arrivata al termine di una lunga indagine complicata dalla modalità didei rapinatori, attraverso i canali fognari attorno alla. Quel giorno fecero irruzione nella filiale attorno alle 8.35, pochi minuti dopo l’apertura al pubblico. All’interno c’erano il direttore e una dipendente, mentre una seconda lavoratrice stava per entrare, quando si accorse della presenza dei banditi e dette l’allarme. “Sono entrati ...

commenta Sono stati arrestati i sette componenti della 'banda del buco' che, a novembre, svaligiarono una filiale del Credit Agricole a Milano. Stavano per commettere un nuovo colpo tra le province di Milano e Torino. Il giorno della rapina, all'interno dell'istituto, c'erano il direttore ...