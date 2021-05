Milano dedica una targa a Enzo Tortora (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - , nella casa dove visse, a 33 anni di distanza dalla sua morte, in via dei Piatti 8, per rendere omaggio a un "uomo integerrimo e di cultura, ingiustamente arrestato e condannato come camorrista", che portò avanti fino all'ultimo respiro la "battaglia per la giustizia giusta in Italia". Sono alcune delle frasi riportate sulla targa di marmo che il comune ha dedicato al giornalista, politico e presentatore televisivo, scoperta oggi dal sindaco Beppe Sala alla presenza della compagna di Tortora, Francesca Scopelliti e dell'esponente dei Radicali, Marco Cappato. "Questo gesto è doveroso - ha detto il primo cittadino - e mi fa molto piacere poterlo fare da sindaco". Ed "è una piccola restituzione di quello che la città deve a Enzo Tortora - ha aggiunto Sala -. Ma bisogna restituire perché la ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - , nella casa dove visse, a 33 anni di distanza dalla sua morte, in via dei Piatti 8, per rendere omaggio a un "uomo integerrimo e di cultura, ingiustamente arrestato e condannato come camorrista", che portò avanti fino all'ultimo respiro la "battaglia per la giustizia giusta in Italia". Sono alcune delle frasi riportate sulladi marmo che il comune hato al giornalista, politico e presentatore televisivo, scoperta oggi dal sindaco Beppe Sala alla presenza della compagna di, Francesca Scopelliti e dell'esponente dei Radicali, Marco Cappato. "Questo gesto è doveroso - ha detto il primo cittadino - e mi fa molto piacere poterlo fare da sindaco". Ed "è una piccola restituzione di quello che la città deve a- ha aggiunto Sala -. Ma bisogna restituire perché la ...

