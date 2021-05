Milano: 100 concerti in 10 luoghi simbolo, Piano City torna in presenza e festeggia 10 anni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Piano City Milano festeggia i suoi primi dieci anni con una speciale edizione del festival di Pianoforte più atteso dell'anno. L'appuntamento è per il 25, 26 e 27 giugno per le vie e i luoghi più rappresentativi del capoluogo lombardo. "Negli anni il festival ha portato la musica ovunque, strade, cortili, case private e luoghi ameni, accompagnando i movimenti di una città vivace come solo Milano -sottolinea Ricciarda Belgiojoso, direzione artistica di Piano City Milano-. L'edizione di quest'anno assume un significato particolare, per riprendere a fare musica insieme in sicurezza. Per i nostri 10 anni, vi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021), 19 mag. (Adnkronos) -i suoi primi diecicon una speciale edizione del festival diforte più atteso dell'anno. L'appuntamento è per il 25, 26 e 27 giugno per le vie e ipiù rappresentativi del capoluogo lombardo. "Negliil festival ha portato la musica ovunque, strade, cortili, case private eameni, accompagnando i movimenti di una città vivace come solo-sottolinea Ricciarda Belgiojoso, direzione artistica di-. L'edizione di quest'anno assume un significato particolare, per riprendere a fare musica insieme in sicurezza. Per i nostri 10, vi ...

Advertising

TV7Benevento : Milano: 100 concerti in 10 luoghi simbolo, Piano City torna in presenza e festeggia 10 anni... - TuttoSuMilano : RT @unagoliabianca: @hugmenaliii ti capisco un sacco perché anch'io mi sentivo così, soprattutto a gennaio/febbraio. ora quasi in tutta Mil… - unagoliabianca : @hugmenaliii ti capisco un sacco perché anch'io mi sentivo così, soprattutto a gennaio/febbraio. ora quasi in tutta… - antonioanto204 : RT @frizzifrizzi: Il nuovo catalogo di modernariato di @libraccio è dedicato agli storici Manuali @Hoepli_1870. Sono 100 pezzi rari, in esp… - Feida_non_Frida : RT @frizzifrizzi: Il nuovo catalogo di modernariato di @libraccio è dedicato agli storici Manuali @Hoepli_1870. Sono 100 pezzi rari, in esp… -