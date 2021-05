Milanese sicuro: “Il Verona non regalerà nulla, c’è grande rivalità sportiva con il Napoli” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mauro Milanese, ex calciatore del Napoli ed amministratore unico della Triestina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”. Di seguito le sue dichiarazioni: “Napoli-Verona? Mi ricordo benissimo quel mio gol al 93’ che regalò al Napoli una vittoria importante, ero così emozionato che all’antidoping ebbi problemi. C’è sempre una rivalità sportiva, il Verona non regalerà nulla, tutti vogliono finire al meglio la stagione. Giuntoli? È stato molto positivo il suo lavoro in questi anni. Il Napoli è stato sempre competitivo, anche quest’anno si gioca fino all’ultimo qualcosa d’importante. Osimhen può diventare come Cavani e Higuain? Speriamo di si, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mauro, ex calciatore deled amministratore unico della Triestina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso di “Radio Goal”. Di seguito le sue dichiarazioni: “? Mi ricordo benissimo quel mio gol al 93’ che regalò aluna vittoria importante, ero così emozionato che all’antidoping ebbi problemi. C’è sempre una, ilnon, tutti vogliono finire al meglio la stagione. Giuntoli? È stato molto positivo il suo lavoro in questi anni. Ilè stato sempre competitivo, anche quest’anno si gioca fino all’ultimo qualcosa d’importante. Osimhen può diventare come Cavani e Higuain? Speriamo di si, ...

Advertising

Raffael57337288 : @tux_73 @ciccone_Claudy Scusami tanto sei un poco in pensiero?!! A me veramente mi è zompata dai radar e poi è sicu… - lucdilo : @Trenchap @21lettere Sembri un milanese incattivito oh! Te lo direbbe pure Barnhard, sicuro. -