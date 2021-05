Milan, Sacchi: “Fallimento senza Champions? Vi sbagliate. Ecco perchè” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato del momento della squadra di Pioli Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 maggio 2021) Arrigo, ex allenatore del, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato del momento della squadra di Pioli

Advertising

Gazzetta_it : Sacchi: “Juventini troppo maleducati con l’arbitro. Milan, ancora tutto possibile” - ZZiliani : #Real, #Barça e #Juventus fuori dall’Europa? Impossibile: troppo blasone per essere punite così. Eppure i club ingl… - Federico__Porta : RT @MilanNewsit: Sacchi: 'Meglio una società che punta sui giovani e tiene a posto i bilanci come il Milan che un club spendaccione che fa… - MilanNewsit : Verso l'Atalanta, Sacchi: 'Il Milan deve tornare ad essere squadra in tutti i sensi, nulla è compromesso' - Cortini1899 : RT @MilanNewsit: Sacchi: 'Meglio una società che punta sui giovani e tiene a posto i bilanci come il Milan che un club spendaccione che fa… -