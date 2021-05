Milan femminile, Giacinti: “Felici per la Champions. Finale? Siamo cariche” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan femminile. Valentina Giacinti ha rilasciato delle dichiarazioni durante 'AC Milan talk' su Twitch Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le ultime notizie sul. Valentinaha rilasciato delle dichiarazioni durante 'ACtalk' su Twitch

Advertising

OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella sua storia il Milan femminile si qualifica alla Champions League. Europee.… - sportli26181512 : Giacinti sulla qualificazione in Champions: 'Contente di avercela fatta': Valentina Giacinti, capitano del Milan Fe… - MilanNewsit : Giacinti sulla qualificazione in Champions: 'Contente di avercela fatta' - MilanPress_it : Le parole del capitano del Milan Femminile, Valentina Giacinti ???? - sportli26181512 : AC Milan Talk su Twitch, Giacinti: 'Siamo carichissime per la Coppa Italia. Spero che i ragazzi possano qualificars… -