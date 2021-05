Migranti: Sea Watch3, il gip archivia l'inchiesta su Carola Rackete (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il gip di Agrigento , Alessandra Vella, ha archiviato l inchiesta a carico di Carola Rackete , la comandante della nave Sea Watch3 che, nel luglio del 2019, venne arrestata per resistenza o violenza ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il gip di Agrigento , Alessandra Vella, hato la carico di, la comandante della nave Seache, nel luglio del 2019, venne arrestata per resistenza o violenza ...

Advertising

repubblica : ?? Sea Watch, i pm di Agrigento: 'Niente processo per Carola Rackete, aveva il dovere di portare i migranti in porto' - NicolaPorro : La Sea Eye 4, rifiutata da Malta, punta alla Sicilia con 400 migranti. È ora che l’Ue la smetta di voltarsi dall’al… - fattoquotidiano : Migranti, nessun processo per Carola Rackete: gip accoglie la richiesta di archiviazione per la comandante della Se… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il gip di Agrigento archivia l'inchiesta a carico di Carola Rackete. La comandante tedesca della nave Sea Watch3 nel lugl… - BraxLollo : RT @repubblica: ?? Sea Watch, i pm di Agrigento: 'Niente processo per Carola Rackete, aveva il dovere di portare i migranti in porto' https:… -