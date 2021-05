Migranti, Sea Eye 4 verso Palermo con 415 a bordo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si sta dirigendo verso Palermo la Sea Eye 4, con a bordo 415 persone (150 minori) soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia. "Domani il tempo peggiora, chiediamo alla Guardia costiera il ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si sta dirigendola Sea Eye 4, con a415 persone (150 minori) soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia. "Domani il tempo peggiora, chiediamo alla Guardia costiera il ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Nicola Molteni: '330 migranti, a seguito di 5 interventi sono a bordo della Sea Eye 4, Ong tedesca che batte band… - NicolaPorro : La Sea Eye 4, rifiutata da Malta, punta alla Sicilia con 400 migranti. È ora che l’Ue la smetta di voltarsi dall’al… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: La Sea Eye 4 ha raccolto per giorni clandestini al largo della Libia. Adesso, rifiutata da Malta, che voleva rispedirla a… - franz999999999 : Come se fosse una novità prendere SCHIAFFONI da parte di Paesi-caccola come Malta. - cesarebrogi1 : RT @ilSicilia: #Cronaca #Migranti Migranti, la Sea Eye 4 verso Palermo: a bordo 415 persone, 150 sono minori -