Migranti: Sanchez, 4.800 già respinti da Ceuta al Marocco (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono già 4.800 i Migranti già rimandati in Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta dei circa 8.000 che sono riusciti a entrarvici irregolarmente tra lunedì e martedì. Lo ha detto il premier spagnolo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono già 4.800 igià rimandati indall'enclave spagnola didei circa 8.000 che sono riusciti a entrarvici irregolarmente tra lunedì e martedì. Lo ha detto il premier spagnolo, ...

Tg3web : In Spagna i primi rimpatri in Marocco dei seimila migranti che ieri hanno forzato la frontiera a Ceuta, l'enclave s… - MasNobile : RT @TWDDarylRick: Ma se fosse stato Salvini a mandare l'esercito a fermare i migranti a Ceuta cosa sarebbe successo? Ma Sanchez è di sx qui… - radio3mondo : A #Ceuta e #Melilla, le due enclavi spagnole in Marocco, la destra è molto forte. Per questo Marlaska e Sanchez son… - Master916_21 : RT @fratotolo2: Dopo l’invasione di 8.000 #migranti marocchini, il premier #Sanchez viene così accolto a #Ceuta. #Spagna #immigrazione ht… - AntonioTorel79 : RT @fratotolo2: Dopo l’invasione di 8.000 #migranti marocchini, il premier #Sanchez viene così accolto a #Ceuta. #Spagna #immigrazione ht… -